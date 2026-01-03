Первое обновление Telegram в 2026 году принесло ИИ-сводки

Telegram выпустил первое обновление в 2026 году, ключевым нововведением которого стала функция ИИ-пересказа публикаций. Об этом говорится в блоге разработчиков.

В мессенджере появилась функция автоматического краткого пересказа длинных постов в каналах. Пользователи могут мгновенно переключаться на сжатую версию текста, созданную с помощью искусственного интеллекта. По заявлению Telegram, нововведение призвано упростить навигацию по новостному контенту и сэкономить время при чтении.

Для генерации пересказов используются модели с открытым исходным кодом на базе платформы Cocoon. В компании подчеркнули, что каждый запрос обрабатывается в зашифрованном виде, что позволяет сохранить конфиденциальность пользовательских данных.

Вместе с тем Telegram завершил обновление интерфейса приложения для iOS в стиле Liquid Glass. Элементы «жидкого стекла», характерные для гаджетов Apple, теперь используются во всех разделах приложения. Управлять отображением визуальных эффектов можно в настройках энергосбережения — это позволяет снизить нагрузку на систему и экономить заряд аккумулятора.

Масштабный редизайн для Android, ранее замеченный в бета-версиях, не вышел. Вероятно, компания продолжает дорабатывать интерфейс перед публичным запуском.