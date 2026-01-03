Чехол-клавиатура Clicks Power Keyboard получил встроенный аккумулятор

Компания Clicks анонсировала QWERTY-клавиатуру Power Keyboard для смартфона со встроенным аккумулятором емкостью 2150 мАч, позволяющим подзаряжать смартфоны по беспроводной технологии с выходной мощностью до 5 Вт. Об этом сообщает Rozetked.

Аксессуар выполнен в формате слайдера: клавиатура выдвигается при необходимости и убирается, когда не используется. Power Keyboard может работать и автономно — клавиатуру можно использовать со смартфоном и другими устройствами, подключаясь по Bluetooth. Это позволяет размещать смартфон отдельно, в том числе в горизонтальной ориентации, или использовать клавиатуру в связке с VR-шлемами или смарт-телевизорами.

Цена чехла по раннему предзаказу составляет $79 (около 6,1 тыс. руб.). После начала продаж стоимость вырастет до $99 (около 7,7 тыс. руб.). Старт поставок запланирован на весну.

Помимо стартап Clicks представил смартфон Clicks Communicator, ориентированный на ностальгирующих по форм-фактору BlackBerry пользователей. Гаджет получил экран на 4,03 дюйма и встроенную QWERTY-клавиатуру.