Противозачаточный пластырь: преимущества и риски

Одним из относительно новых, но уже хорошо изученных методов защиты стал гормональный контрацептивный пластырь. Несмотря на эффективность и удобство, вокруг него ходит много мифов. «‎Рамблер» расскажет, как он работает, насколько безопасен и как правильно его использовать.

Что такое противозачаточный пластырь?

Противозачаточный пластырь — это трансдермальная гормональная система, которая наклеивается на кожу и ежедневно выделяет в кровь синтетические аналоги женских половых гормонов — эстроген и прогестин. По механизму действия он относится к комбинированным гормональным контрацептивам и работает аналогично таблеткам.

Гормоны, поступающие через кожу, подавляют овуляцию, то есть предотвращают выход яйцеклетки из яичника. Дополнительно они сгущают цервикальную слизь, что делает продвижение сперматозоидов практически невозможным, и изменяют структуру эндометрия, снижая вероятность имплантации.

Главное отличие пластыря от таблеток — способ доставки гормонов. Они всасываются не через желудочно-кишечный тракт, а напрямую через кожу, минуя печень и пищеварительную систему. Это снижает влияние на желудок и делает эффект более стабильным при соблюдении правил использования, сообщает The Blueprint.

Эффективность и надежность метода

При правильном применении противозачаточный пластырь демонстрирует высокую эффективность. Индекс Перля — показатель, отражающий число беременностей на 100 женщин в течение года — составляет около 0,3 при идеальном использовании. При типичном использовании, когда возможны ошибки, показатель может увеличиваться до семи.

На практике это означает, что метод считается сопоставимым по надежности с комбинированными оральными контрацептивами и уступает лишь внутриматочным системам и имплантам. При этом ключевым фактором остается дисциплина: пластырь необходимо менять строго по графику. Важно учитывать, что эффективность может снижаться у женщин с массой тела выше 90 кг — в этом случае концентрация гормонов в крови может быть ниже терапевтической.

Как правильно использовать пластырь?

Классическая схема применения включает три недели ношения и одну неделю перерыва:

первый пластырь наклеивается в первый день менструального цикла; через семь дней он заменяется на новый; на третьей неделе используется третий пластырь; затем делается семидневный перерыв, во время которого возникает кровотечение отмены.

Пластырь можно клеить на ягодицу, живот, плечо или верхнюю часть спины, избегая области груди. Кожа должна быть чистой, сухой, без кремов и повреждений.

Если пластырь отклеился и прошло менее 24 часов — его можно заменить без дополнительных мер. Если прошло больше времени, требуется использовать дополнительную контрацепцию в течение недели.

Преимущества метода

Основное достоинство пластыря — удобство. Для многих женщин это становится комфортным и психологически простым способом контрацепции. Его не нужно принимать ежедневно, как таблетки, что снижает риск забывчивости. Он не зависит от приема пищи, не влияет на желудочно-кишечный тракт и обеспечивает стабильный уровень гормонов в крови. Среди других плюсов:

более предсказуемый менструальный цикл;

уменьшение болей и объёма кровопотери;

снижение выраженности предменструального синдрома;

возможность планировать менструации.

Возможные риски и ограничения

Несмотря на удобство, гормональный пластырь подходит не всем. Он противопоказан при тромбофилиях, перенесенных тромбозах, тяжелых заболеваниях печени, онкологических заболеваниях, связанных с гормональной чувствительностью, а также курящим женщинам старше 35 лет.

Среди возможных побочных эффектов — головные боли, нагрубание молочных желез, тошнота, колебания настроения. У некоторых женщин может появляться кожное раздражение в месте приклеивания.

Отдельного внимания заслуживает вопрос тромбоэмболических рисков. Исследования показывают, что они сопоставимы с рисками при приеме комбинированных оральных контрацептивов, однако требуют обязательной предварительной оценки факторов риска врачом.

Кому подходит этот метод?

Чаще всего пластырь рекомендуют женщинам репродуктивного возраста, ведущим активный образ жизни, которым сложно соблюдать ежедневный режим приёма таблеток. Он может быть удобен для тех, кто испытывает проблемы с ЖКТ, часто путешествует или просто хочет более стабильную форму контрацепции.

При этом назначение должно происходить только после консультации с гинекологом и обследования — в том числе оценки гормонального фона, состояния сосудов и анамнеза. Как и любой гормональный метод, он требует индивидуального подхода и медицинского контроля. Самолечение и использование «по совету подруги» здесь недопустимы: только врач может определить, подходит ли этот способ конкретно вам и безопасен ли он в долгосрочной перспективе.

