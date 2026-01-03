В Турции замечен странный небесный объект

Яркую вспышку в небе зафиксировали в двух провинциях Турции. Скорее всего, это был метеор, сообщает телеканал NTV.

Очевидцы рассказали, что странный светящийся объект видели накануне в небе над провинциями Адана и Малатья. Его запечатлели видеорегистраторы автомобилей.

«Вчера вечером небо в Адане и Малатье озарилось ярким светом. Падение объекта зафиксировали водители на трассах. Его видели во многих местах Аданы и Малатьи, через короткое время он исчез», — отмечает телеканал.

Официальных комментариев по поводу неизвестного объекта не было. Предполагается, что это метеорит, который полностью сгорел после входа в атмосферу.