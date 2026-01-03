РАН оценила вероятность усиления финансовой помощи Украине

Европа может продолжить и даже усилить военную и финансовую помощь Украине в 2026 году для стабилизации ее экономического положения. Об этом говорится в прогнозе Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), пишет РИА Новости.

Как отметили специалисты, в 2026 году европейские политики, скорее всего, будут по-прежнему продвигать предложение о необходимости прекращения боев и будут отвергать российские предложения по урегулированию конфликта.

«Подобная политическая позиция предполагает продолжение и даже усиление военной помощи Украине, оказание финансовой помощи Киеву для стабилизации экономического положения в стране», — оценили вероятность эксперты.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учета нового кредита в размере 90 миллиардов евро.