Россияне в 2026 году смогут наблюдать сразу два затмения

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов рассказал, что в 2026 году произойдёт сразу несколько солнечных и лунных затмений, а два из них можно будет наблюдать и на части территории России в августе.

Так, по его словам, полное солнечное затмение можно будет увидеть в в России 12 августа. Однако уточняется, что на территории европейской части оно будет частным.

«В России в европейской части можно увидеть частные фазы. Так, в Петербурге фаза будет 0.83, в Мурманске 0.84, Калининград 0.85, а на мысе Челюскин — почти полное, фаза 0.99. В Москве солнце будет скрыто диском Луны только на пять процентов, фаза составит 0.05», — цитирует Железнова РИА Новости

При этом ровно через две недели, 28 августа, произойдёт частное Лунное затмение. В России в европейской части это произойдёт на рассвете, максимальная фаза затмения составит 0.94.

