Россиянам объяснили, чем опасно использование устаревших приложений

Использование устаревших приложений на смартфонах и компьютерах создаёт серьёзные риски для безопасности и личных данных. Этим в беседе с RT поделился директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

По словам эксперта, даже если само приложение изначально было легальным, с выходом новой версии разработчик перестаёт закрывать уязвимости в старом релизе, что делает его лёгкой мишенью для киберпреступников.

«Когда вы годами не обновляете приложение, его внутренние правила сбора и обработки данных остаются такими же, как на момент выхода этой версии. Между тем законодательство и политики магазинов приложений ужесточаются. Современные версии вынуждены запрашивать разрешения более прозрачно, шифровать данные и предоставлять пользователям больше контроля. Старая версия может продолжать собирать данные по устаревшим, более либеральным и потенциально небезопасным протоколам», — рассказал специалист.

Кроме риска взлома, устаревшие приложения негативно влияют на производительность устройства.

«Старые библиотеки и API могут вступать в конфликт с обновлёнными компонентами ОС или драйверами, вызывая нестабильность, «вылеты» и внезапные перезагрузки. Неоптимизированный под современные ядра код может «сжирать» оперативную память и нагружать процессор», — отметил Бедеров.

В итоге, по его словам, устройство начинает греться, медленно работать и разряжаться на глазах.

Эксперт рекомендует не полагаться на автообновления, а проверять и устанавливать обновления вручную, предварительно читая отзывы о новой версии.

Если приложение не обновлялось много лет, лучше найти ему современную альтернативу.

«Минимизируйте риски. Не давайте приложению лишних разрешений, не используйте его для работы с критичными данными, установите надёжное антивирусное решение», — добавил собеседник RT.

