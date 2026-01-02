В Китае заявили об угрозе национальной безопасности со стороны спутниковой системы Starlink, принадлежащей компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на выступление представителя КНР на неформальном заседании Совбеза ООН 29 декабря.

По словам китайского дипломата, быстрое наращивание подобных спутниковых сетей вызывает серьезные проблемы. Так, китайская сторона зафиксировала несколько опасных сближений спутника Starlink с орбитальной станцией КНР и распад одного из аппаратов на орбите. Помимо этого, система Starlink, как подчеркнул представитель Китая, многократно использовалась для военной разведки, а доступ к ее данным имеют «террористические группы».

14 декабря сообщалось, что китайские ученые предложили концепцию противодействия спутниковой системе Starlink, которая играет ключевую роль в управлении подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о создании с помощью дронов так называемого электромагнитного щита, способного блокировать спутниковые сигналы. Для развертывания системы над одной отдельной территории, по подсчетам, потребуется от 935 до 2 тыс. беспилотников.