LG выпустила самый легкий в мире 17-дюймовый ноутбук с геймерской видеокартой

Ключевой особенностью серии стал флагманский 17-дюймовый LG Gram Pro AI — самый легкий в мире ноутбук такого размера с дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5050, как уверяют в LG. Устройство оснащено экраном разрешением 2560 на 1600 пикселей и по габаритам сопоставимо с 16-дюймовыми моделями. Точный вес устройства не раскрывается.

Все ноутбуки линейки изготовлены из нового алюминиево-магниевого сплава, разработанного по аэрокосмическим технологиям. Материал, как сообщается, обладает повышенной прочностью и устойчивостью к царапинам.

Особое внимание уделено ИИ-функциям: часть устройств сертифицирована как Copilot+ PC и использует гибридную архитектуру с локальной обработкой на модели EXAONE 3.5 и облачными возможностями. Обновленная система Gram Link обеспечивает удобный обмен файлами и зеркалирование экрана между ноутбуком, смартфонами и техникой LG на webOS.

В линейку также вошли 16-дюймовая версия Gram Pro AI с OLED-экраном 2880 на 1800 пикселей, которая весит 1199 граммов, а также модель Gram Pro 360 AI и более доступные версии Gram AI с диагоналями 14 и 15 дюймов.

Презентация серии состоится 6 января в рамках выставки технологий CES 2025.