Одна страна увидела в спутниках Starlink Маска угрозу безопасности

В Китае увидели в спутниках Starlink от компании SpaceX Илона Маска угрозц национальной безопасности страны. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на речь представителя КНР в Совбезе ООН.

Неформальное заседание Совбеза состоялось 29 декабря, инициатором выступила Россия. Китайский представитель заявил, что масштабирование таких спутниковых группировок вызывает «серьезные проблемы безопасности». Так, уже были зафиксированы несколько сближений спутника с китайской орбитальной станцией и распад еще одного аппарата.

К тому же, продолжил аргументировать свою позицию представитель Китая, Starlink неоднократно использовался для нужд военной разведки, и к их данным имеют доступ «террористические и сепаратистские группы».

Пекин полагает, что применение коммерческих спутников в военных целях «усугубило риск гонки вооружений в космосе».

Российский дипломат Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН, что низкоорбитальные спутниковые системы связи (НССС) — например, американская сеть Starlink — используются для подрыва конституционного строя суверенных государств и координации преступности.Он привел примеры Ирана и Венесуэлы, куда, по его словам, тысячи терминалов Starlink ввозились нелегально для координации протестов и распространения дезинформации.