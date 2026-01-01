Нейросети сотрут нас всех: как Запад готовится к ИИ-апокалипсису

На фоне стремительного развития искусственного интеллекта, приближающегося к созданию общего искусственного интеллекта (ОИИ), в обществе, и особенно в эпицентре технологической революции — Кремниевой долине, нарастает глубокая экзистенциальная тревога. Об этом пишет немецкий Business Insider (статью перевели ИноСМИ).

Тревога по поводу развития нейросетей уже не ограничивается теоретическими дискуссиями, а проявляется в самых радикальных жизненных решениях, кардинально меняя психологию, систему ценностей и повседневное поведение людей. Одни, предвидя приход всемогущего ИИ, тратят пенсионные накопления и строят бункеры, другие, веря в грядущую эру изобилия, полностью пересматривают свои личные и карьерные приоритеты. Искусственный интеллект перестал быть просто технологией; для многих он стал линзой, через которую они видят свое будущее, и лакмусовой бумажкой, проверяющей их самые сокровенные страхи и надежды.

Яркой иллюстрацией этой новой реальности является Генри, молодой исследователь в области безопасности ИИ из района Большого Сан-Франциско. Он оценивает шансы на то, что ИИ в ближайшие годы превратится в угрозу для всего человечества, как пятьдесят на пятьдесят. Свою жизнь он полностью подчинил миссии по предотвращению этой катастрофы. Генри отказался от романтических отношений, чтобы целиком посвятить себя работе, и жертвует треть своего дохода некоммерческим организациям, занимающимся безопасностью ИИ.

В свободное время он разрабатывает планы по строительству самодельного биологического убежища, которое, по его словам, можно создать всего за десять тысяч долларов, включая трехлетний запас провизии. Он просит не называть его настоящего имени, опасаясь клейма «выживальщика», если худшие сценарии так и не осуществятся. Генри уверен, что многие в будущем будут оглядываться на текущий момент как на «окно», когда еще можно было что-то изменить, и сожалеть, что не бросили все ради решения по-настоящему важных проблем.

Параллельно с апокалиптическими настроениями зарождается и другая, на первый взгляд противоположная, тенденция — переоценка человеческих качеств в преддверии эры автоматизированного интеллекта. Апурва Шринивасан, специалист по биомедицинским исследованиям, разорвала давние отношения, осознав, что с развитием ИИ ум как таковой перестал быть для нее главным критерием в партнере. Теперь ее больше привлекают харизма, социальная активность и физическая привлекательность. Эта мысль, которую она в шутку сформулировала в твите: «Если ты действительно умен, стань заодно крутым или сексуальным», — находит отклик у многих. Технологический предприниматель Сёрен Ларсон разделяет это мнение, полагая, что с автоматизацией умственного труда именно обаяние, чувство юмора и физическая форма станут новыми редкими и ценными активами в человеческом обществе.

Для некоторых осознание потенциальной угрозы со стороны ИИ становится поводом к гедонизму и максимально насыщенной жизни. Аэлла, исследовательница и секс-работница, известная в соцсетях, признается, что ее страх перед ИИ-апокалипсисом подталкивает ее к организации «еще более диких оргий» и экспериментов. Она тратит сбережения, меньше занимается спортом, пробовала тяжелые наркотики и заморозила яйцеклетки, стремясь «взять от жизни как можно больше, просто ради развлечения». Эта философия, пусть и в менее радикальной форме, находит отклик и у венчурного инвестора Вишала Майни, который призывает стремиться к своим желаниям и ценить каждую минуту, пока есть время.

Искусственный интеллект становится не только причиной личных трансформаций, но и камнем преткновения в отношениях. Холли Элмор, исполнительный директор протестной группы «Останови ИИ», заявила, что расхождение во взглядах с мужем на методы противодействия рискам ИИ ускорило их развод. В то время как Элмор выступала за массовые протесты против лабораторий вроде OpenAI, ее муж считал такой подход неэффективным. Это кейс показывает, как абстрактные технологические риски превращаются в конкретные жизненные драмы, перекраивая судьбы людей.

Финансовая сфера также переживает переоценку под давлением ожиданий от ИИ.

Некоторые исследователи, как Дэниел Кокотайло, бывший сотрудник OpenAI, и Трентон Бриккен из Anthropic, полностью отказались от пенсионных накоплений, считая, что в условиях неопределенности ближайших десятилетий эти деньги лучше потратить сейчас. С другой стороны, такие предприниматели, как Харун Чаудери, видят в ближайших годах последний шанс заработать состояние, полагая, что социальные лифты вскоре могут остановиться, и человеческий интеллектуальный труд обесценится, оставив у власти лишь «технологических феодалов».

На этом фоне формируется и новый рынок, ориентированный на экзистенциальные страхи. Предприниматель из Стокгольма Ульрик Хорн, озабоченный угрозой биологического оружия, которое может быть создано с помощью ИИ, основал компанию Fonix, которая за 39 000 долларов предлагает готовые биоубежища с высококачественными фильтрами. Другие, как Росс Грютцемахер и Джеймс Норрис, предлагают консультационные услуги по «устойчивости» к потрясениям от ИИ и помогают строить убежища в отдаленных уголках планеты.

При этом, как отмечает доцент философии Дэвид Торстад, многие из этих радикальных взглядов могут быть результатом «группового мышления», распространенного в определенных кругах Кремниевой долины, где люди, живущие и работающие вместе, укрепляют друг в друге специфическое, весьма мрачное видение будущего. Тем временем Генри, исследователь безопасности ИИ, уже пересмотрел свои планы. Отказавшись от идеи простого биоубежища, он теперь планирует купить землю в Калифорнии для постройки капитального сооружения. Его новый базовый сценарий — война с враждебным сверхразумом, после победы в котором ИИ, проявив остатки сострадания, поместит выживших людей в подобие зоопарка.