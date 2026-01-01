Спокойно не будет: Ученые дали прогноз магнитных бурь на 2026 год

Ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН прогнозируют, что в этом году уровень солнечной активности снизится, но геомагнитных бурь меньше не станет. Заместитель директора института, доктор физико-математических наук Юрий Ясюкевич объяснил этот парадокс.

"Действительно, 25-й цикл солнечной активности (обычно это примерно 11 лет) идет на спад, его максимум пройден еще в 2024 году, - рассказал "РГ" ученый. - В это время уменьшается количество активных областей на Солнце, упрощается конфигурация магнитного поля звезды (сложное магнитное поле как раз и провоцирует выбросы солнечного вещества, воздействующие на магнитное поле Земли). При этом спада геомагнитной активности мы не ожидаем - модели показывают, что уровень геомагнитной активности может сохраниться примерно на том же уровне, что и в 2025 году".

Юрий Ясюкевич также отметил, что такая закономерность была отмечена и в 23-м цикле солнечной активности.

"Максимум магнитной активности действительно наступает после максимума активности солнечной. И продолжается два - три года, - уточнил ученый. - Текущий цикл солнечной активности не стоит сравнивать с 24-м, так как он был достаточно слабый. А вот на спаде 23-го цикла, уже после прохождения пика солнечной активности в 2002 году, в 2003 - 2005 годах происходило довольно много сильных геомагнитных бурь. Сейчас мы находимся в похожем периоде: активных областей на Солнце меньше, но это не означает, что будет совсем спокойно. Мы готовим научное оборудование для изучения предстоящих событий".

А теперь о дне сегодняшнем. Вопреки всем прогнозам, Солнце сумело создать интригу на новогодние праздники. На Солнце в последние дни старого года наблюдался заметный рост вспышечной активности, но почти все активные области, кроме одной, были расположены на удалении от линии "Солнце - Земля". И никакие события в них, независимо от их мощности, не способны были повлиять на космическую погоду.

Единственным активным центром, расположенным тоже далеко, но все же в пределах досягаемости Земли, являлась все это время область 4317 в северном полушарии Солнца, и именно в ней в последние дни 2025-го произошла серия вспышек, включая две сильных. Моделирование показало, что в результате этих вспышек в космос было выброшено облако плазмы средней величины, которому на путь от Солнца до Земли потребовалось около трех суток.

Справка "РГ"

Геомагнитной бурей называют глобальное возмущение магнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких суток.

Геомагнитные бури могут оказывать воздействие на технику - повреждать электронику и солнечные панели спутников, нарушать работу систем связи и GPS/ГЛОНАСС-навигации, вызывать геомагнитно-индуцированные токи в ЛЭП, приводить к сбоям в энергосистемах.