Пользователи пожаловались на шипение iPhone 17 Pro и Pro Max во время зарядки

Владельцы смартфонов iPhone 17 Pro и Pro Max столкнулись с проблемой шипения и статического шума в динамиках при подключении устройств к зарядке.

Пользователи на Reddit, форуме MacRumors, а также в сообществе поддержки Apple называют звук, похожим на «помехи старого радио», который возникает как при воспроизведении аудио на низкой громкости, так и в режиме беззвучной работы. Об этом сообщает издание MacRumors.

Шум проявляется при использовании любых типов зарядных устройств, включая оригинальные аксессуары Apple и MagSafe, хотя при беспроводной зарядке он менее заметен. Отключение от сети полностью устраняет проблему. Некоторые владельцы сообщают, что слышат тихое потрескивание даже при прокрутке веб-страниц во время зарядки.

Несмотря на замену устройств по гарантии, проблема повторяется на новых аппаратах. По данным одного из пользователей, служба поддержки Apple уже передала сведения инженерам компании, которые работают над решением.

Выпущенные на данный момент обновления iOS пока не устранили неполадку.

В MacRumors предполагают, что проблема может носить массовый характер, но многие пользователи просто не обращают внимания на слабый фоновый шум.