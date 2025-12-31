Володин объяснил, почему отдает приоритет мессенджеру MAX
Национальный мессенджер МАХ по сравнению с другими ресурсами более независим от накруток, в нем удобно проводить опросы. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал 31 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».
Политик отметил, что поддерживает обратную связь с гражданами через разные мессенджеры и соцсети: и во «ВКонтакте», и в «Одноклассниках», и в Telegram.
«Сейчас есть возможность использовать наш национальный отечественный мессенджер. И это очень правильно. Если только мы не будем сами создавать и потом использовать свой национальный продукт, то всегда зависимыми будем. И, конечно, МАХ помогает», — сказал он.
Председатель Госдумы рассказал, что он ждет, когда в МАХ появится возможность оставлять комментарии.
«Потому что сейчас, допустим, в нем хорошо проводить опросы. Он, как оказалось, более независимый, нежели чем другие ресурсы, от накруток. Поэтому в этой части приоритет отдаю МАХ. Важно, чтобы была обратная связь. Сейчас это можно сделать, только используя смайлики. Но надеюсь, что в ближайшее время появится возможность диалога», — добавил он.