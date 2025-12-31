Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом

С борта Международной космической станции космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов передают самые искренние пожелания к Новому году и Рождеству. Видео размещено на сайте "Роскосмоса" в Telegram.

Несмотря на сотни километров между Землей и космосом, в праздничные дни космонавты особенно остро чувствуют связь с домом. Они напоминают: самое ценное - это доброта к ближним и единство.

"Новый год - семейный праздник, и даже здесь, в космосе, мы чувствуем любовь и поддержку своих родных. В преддверии Нового года люди всегда надеются на чудо, поэтому желаем вам продолжать верить в чудеса", - обратился к россиянам Сергей Микаев.

Второй Сергей - Кудь-Сверчков пожелал всем жителям России здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе.

А Олег Платонов сказал: "В 2026 году давайте будем добрее друг другу. Будем слышать тех, кто рядом, и поддерживать тех, кому нелегко. Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны".

Пусть 2026 год принесет вдохновение на новые свершения и много ярких дней с семьей! - желают российские космонавты с высоты 400 км.