Белые акулы в Средиземном море находятся на грани исчезновения

Белые акулы в Средиземном море находятся под угрозой полного исчезновения, во многом из-за незаконного вылова. К такому выводу пришли американские ученые, сотрудничающие с британским благотворительным фондом Blue Marine Foundation. По их данным, наиболее уязвимые виды акул, включая больших белых, продаются на рыбных рынках Северной Африки.

© Российская Газета

Большие белые акулы входят в число средиземноморских акул, защищенных международным правом: их вылов и продажа запрещены. Однако мониторинг рыбных портов на средиземноморском побережье Северной Африки показал, что только в 2025 году там было убито не менее 40 больших белых акул.

BBC самостоятельно проверила видео из соцсетей, на которых запечатлены мертвые охраняемые акулы в североафриканских портах. На одном ролике большую белую акулу вытаскивают на берег из рыболовного судна в Алжире. На другом, снятом в Тунисе, показаны головы и плавники короткоперой мако - также охраняемого и уязвимого вида - готовящиеся к продаже.

Ведущий исследователь, доктор Франческо Ферретти из Virginia Tech (США), отметил резкое сокращение популяций акул, особенно белых, в Средиземноморье за последние десятилетия.

"Ни в одной другой акватории не ловят рыбу так, как в Средиземном море", - сказал он в интервью BBC News во время работы на исследовательском судне у берегов Сицилии в конце 2025 года.

"Воздействие промышленного рыболовства усиливается... и вполне вероятно, что в ближайшем будущем они исчезнут", - заявил с ужасом исследователь.

Популяция средиземноморских белых акул классифицирована Международным союзом охраны природы как "Находящаяся под угрозой исчезновения" (Critically Endangered).

В последней экспедиции команда Ферретти работала в Сицилийском проливе - между Сицилией и Северной Африкой, - признанном "последним оплотом" для нескольких уязвимых видов акул в Средиземноморье. Главной целью было установить спутниковый трекер на белую акулу - такого еще не делали в этом море. Для этого привезли более трех тонн приманки: контейнер замороженной макрели и тунцовых отходов, плюс 500 литров тунцового масла для создания "жирного следа", который акулы чувствуют за сотни метров.

За две недели - с приманкой, анализом проб воды на ДНК акул и подводными камерами - ученые не нашли ни одной белой акулы для маркировки. Камеры зафиксировали лишь краткий кадр с одной голубой акулой.

"Это обескураживает. Это просто показывает, насколько деградировала экосистема", - признался Ферретти.

Во время поиска команда получила сообщение о поимке и убийстве молодой белой акулы в североафриканском рыболовстве - всего в 20 морских милях от места работы. Неясно, был ли это случайный прилов или целенаправленный вылов. По оценкам Ферретти и его коллег, на этом побережье поймано более 40 белых акул.

"Это очень много для популяции, находящейся под угрозой исчезновения", - подчеркнул он.

Исследователи вместе с североафриканскими коллегами мониторят рыбные порты региона. BBC с командой Forensics подтвердила, что охраняемые акулы вылавливаются и продаются в Тунисе и Алжире.

Джеймс Глэнси из Blue Marine сообщил BBC News, что его расследование выявило несколько случаев продажи белых акул на тунисских рынках. "Это показывает, что здесь еще осталась дикая природа. И если мы сможем сохранить ее, то есть шанс на выздоровление", - высказал слова надежды собеседник.

В бедных общинах Северной Африки рыбаки стоят перед выбором: накормить семью или отпустить уязвимый вид. Сара Альмабрук из Ливийского общества морской биологии отметила, что большинство поимок случайны.