Apple предупредила об опасности зарядки iPhone ночью

В компании Apple призвали пользователей отказаться от зарядки смартфона в кровати. На это обратило внимание издание UNILAD.

© Lenta.ru

В конце декабря Apple обновила страницу поддержки, на которой была опубликована информацию о безопасном использовании iPhone. В рекомендации добавили пункт, предупреждающий об опасности зарядки смартфона ночью. В сообщении говорится, что существует риск перегрева адаптера или iPhone, если те окажутся в месте с плохой вентиляцией.

Журналисты медиа объяснили, что Apple призывает не оставлять смартфон в кровати или складках одеяла и одежды во время зарядки. В противном случае смартфон может перегреться, сломаться или даже загореться.

«Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве, а также не кладите их под одеяло, подушку или под тело», — отмечается в заметке.

Также представители Apple посоветовали избегать длительного контакта с гаджетом или проводом, если iPhone подключен к электропитанию. В сообщении говорится, что это может вызвать дискомфорт или даже травму.

Ранее журналисты издания iPhones заявили, что беспроводная зарядка, даже от Apple, может привести к поломке iPhone. Специалисты посоветовали заряжать устройство по проводу.