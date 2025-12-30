Грибок-убийца становится все более заразным и распространяется по миру

Устойчивый к лекарствам грибок Candida auris становится все более опасным и распространяется по миру, предупреждают ученые в последнем обзоре, передает independent.co.

Грибковые инфекции ежегодно поражают около 6,5 миллионов человек и приводят к высокой смертности — более 50%, даже при использовании противогрибковых препаратов.

Candida auris — это тип инвазивных дрожжей, вызывающих смертельные инфекции, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Впервые этот грибок был обнаружен в 2009 году в слуховом проходе пациента в Японии. Вскоре он распространился по многим странам, включая Индию, где в 2014 году стал серьезной угрозой для общественного здравоохранения.

В новом обзоре исследований выявлены уникальные особенности грибка, позволяющие ему быстро распространяться. Candida auris уже найдена в 61 стране на шести континентах.

Гриб быстро приобретает устойчивость к лекарствам из-за способности переходить от дрожжевого роста к нитевидному распространению.