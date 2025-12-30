За использование некоторых функций в Google Chrome придется платить

Компания Google может ввести платную подписку для доступа к расширенным ИИ-возможностям в своем браузере Chrome. Об этом, как пишет XDA Developers, свидетельствует код, обнаруженный в репозитории Chromium энтузиастом под ником Leopeva64.

В частности, Leopeva64 нашел коммит (неот протестированный пакет изменений в программном коде) с названием «Gate actuation access by AI subscription tier», который предполагает ограничение доступа к функциям «актуации» — способности ИИ выполнять действия от имени пользователя — платными тарифами.

Пока неясно, какие именно действия сможет выполнять ИИ в Chrome. Однако модель монетизации может быть временной, аналогично тому, как доступ к Gemini Nano изначально был ограничен подписчиками AI Pro и Ultra, а позднее стал общедоступным. Это указывает на возможную стратегию Google: сначала предлагать новейшие функции за плату, а со временем делать их бесплатными.

Интеграция ИИ стала ключевым трендом для браузеров в 2025 году. Chrome, Firefox и Microsoft Edge активно внедряют умных помощников, хотя подходы различаются.

В Chrome уже доступны обратный поиск по изображениям через Gemini и отдельный «ИИ-режим» в адресной строке.