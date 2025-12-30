В Думе рассказали о планах по борьбе с фейковыми новостями в Telegram

Замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов считает, что Telegram-каналы необходимо приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями. Об этом депутат заявил News.ru.

По мнению Свинцова, в 2026 году Telegram-каналы приравняют к СМИ «в том или ином виде». Он предположил, что анонимные каналы и паблики - те, что не зарегистрированы в Роскомнадзоре - начнут блокировать.

«Может быть, не единомоментно, а также постепенно, как блокируется WhatsApp* (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и ряд других сервисов», - отметил депутат.

Свинцов допустил, что паблики и Telegram-каналы, зарегистрированные в РКН, должны будут внести изменения в работу. По словам депутата, им потребуется оперативно исправлять ошибки или неточности в постах и публиковать опровержения.

«Паблики пока лицензию получать не будут, но ответственность для их администраторов должна быть близка к той, которая налагается на СМИ», - заключил Свинцов.

В августе Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp*. Меру объяснили противодействием преступникам.

В ноябре в Роскомнадзоре заявили, что последовательно вводят ограничения в отношении WhatsApp*. В надзорном ведомстве подчеркивали, что мессенджер используется для организации террористических действий и продолжает нарушать законодательство России.

