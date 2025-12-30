Блогер сравнил смартфоны Infinix и Honor за 15 тысяч рублей

Ведущий YouTube-канала "Обзоры от iCE" рассказал, какой смартфон сейчас стоит покупать: Honor X7D или Infinix Hot 60I.

Honor X7D имеет классический дизайн. Камера здесь одна, на 108 МП, но без оптической стабилизации. Также смартфон оснащён датчиком глубины. Аккумулятор здесь на 6500 мА*ч, зарядка на 35 Вт. Ещё X7D получил стереодинамики и дополнительную настраиваемую клавишу.

Infinix Hot 60I предлагает основную камеру на 50 МП, фронтальную такую же, как у Honor, на 8 МП. Сам по себе смартфон тоньше и легче, но аккумулятор у него на 5160 мА*ч. Есть поддержка проводной зарядки на 45 Вт, стереодинамики, разъём под проводные наушники. Оснащён Hot 60I и настраиваемой клавишей.

Экран у Honor немного больше: IPS, 6.77", HD+, 120 Гц. В помещении яркость у него составляет 800 нит. Infinix Hot 60I получил дисплей 6.7", HD+, 120 Гц. К сожалению, в отличие от X7D он довольно тусклый и на максимальной яркости в помещении выдаёт только 300-350 нит.

В обоих случаях вы получите стереодинамики, которые звучат громко, но нельзя сказать, что качественно. Вибромоторчики у обоих смартфонов самые простые.

По производительности различия между смартфонами весомые. На Honor стоит процессор Snapdragon 685, а на Infinix - MediaTek G81. Первый в целом мощнее и интереснее. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.

Infinix без подзарядки работает день-полтора при активном использовании, а Honor живёт 2,5 дня при таких же условиях.

С точки зрения камер Honor тоже лидирует. У него более современный, чёткий и крупный сенсор. Примеры снимков вы можете увидеть выше на скриншотах. Фото лучше получаются на X7D, а вот видео снимать в 2К 30 к/с на основной и фронтальный модули может записывать только Infinix (Honor - только в Full HD).

Вывод

Оба смартфона - Honor X7D и Infinix Hot 60I - имеют свои плюсы и минусы. Если же выбирать между ними, то всё будет зависеть от ваших личных предпочтений.