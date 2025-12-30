Ученые объяснили остановку Вифлеемской звезды

Библейское описание Вифлеемской звезды вызывает споры среди ученых. Евангелие от Матфея утверждает, что яркая звезда вела волхвов и остановилась над местом рождения Иисуса, что противоречит основам астрономии. Наука предлагала разные объяснения: сближение Юпитера и Сатурна, взрыв сверхновой или парад планет, но ни одна из версий не удовлетворяла всем условиям. Многие считали этот эпизод метафорой. Астроном Дэвид Мэтни предложил новую теорию, объединив данные из древнекитайских летописей и современное моделирование, сообщает Naked Science.

© Rastan/iStock.com

Ученый нашел упоминание «звезды-метлы» (кометы) в хронике «Ханьшу» за весну 5 года до н.э. Эта комета оставалась видимой более 70 дней и подходила к Земле на экстремально близкое расстояние.

Модель показала, что из-за временной геосинхронности комета визуально зависла в зените на два часа, соперничая с полной луной и будучи видна днем.

Тем не менее, теория вызывает сомнения. Римские и иудейские хроники не упоминают об этом событии. В античные времена кометы воспринимались как предвестники несчастий, а не счастливых событий. Более того, китайские астрономы потеряли комету из виду сразу после её сближения с Землёй, что трудно подтвердить.

Несмотря на сомнения, исследование показывает возможность астрономического объяснения Вифлеемской звезды, и комета 5 года до н.э. остается наиболее подходящим кандидатом.