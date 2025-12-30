Россиян призвали не заряжать iPhone через MagSafe

Беспроводная зарядка, включая фирменную MagSafe, может негативно сказываться на состоянии аккумулятора iPhone. Об этом рассказал главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

© Газета.Ru

По словам эксперта, с весны 2024 года он использует iPhone 15 Pro Max, преимущественно заряжая устройство беспроводной зарядкой. За это время аккумулятор смартфона заметно деградировал. На основании личного опыта журналист сформулировал ряд рекомендаций для эксплуатации устройства.

В частности, он советует использовать зарядные адаптеры с пониженной мощностью — оптимальным вариантом считается блок питания на 15 Вт. Также рекомендуется снимать защитный чехол во время зарядки, поскольку он может способствовать перегреву устройства. Также в iOS можно активировать ограничение уровня заряда до 80% — функция доступна на ряде актуальных моделей iPhone.

Отдельно отмечается, что беспроводную зарядку и MagSafe лучше использовать как можно реже. По словам эксперта, при таком способе питания часть энергии неизбежно преобразуется в тепло, а перегрев ускоряет износ литий-ионных аккумуляторов.