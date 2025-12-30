В iOS-версии WhatsApp появилась умная очистка чатов

Пользователи бета-версии WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) для iOS получили расширенный инструмент для управления памятью в чатах. Обновленная функция позволяет точечно выбирать типы данных для удаления и сразу видеть, сколько места каждый из них занимает. Об этом сообщает портал WABetaInfo (WBI).

Вместо простого подтверждения очистки приложение теперь предлагает детальный интерфейс. На первом этапе доступны быстрые опции — удалить все сообщения или все, кроме избранных. При выборе очистки медиафайлов открывается второй экран, где можно отдельно отметить документы, фотографии, видео, аудиозаписи, стикеры и голосовые сообщения. Рядом с каждой категорией отображается занимаемый ею объем памяти, а внизу показан суммарный размер данных, которые будут стерты.

Разработчики уделили особое внимание защите от случайной потери информации. Интерфейс четко объясняет, какие материалы будут затронуты, и отдельно уточняет статус сообщений, отмеченных «звездочкой». Функция доступна как из информации о конкретном диалоге, так и из общего списка чатов.

Пока нововведение распространяется среди участников бета-тестирования версии 25.37.10.72. О сроках выхода функции в стабильном обновлении не сообщается.