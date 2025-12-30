Обновление HyperOS 3 сломало смартфоны Redmi по всему миру

После выхода обновлений HyperOS 3.0.4.0.WOGMIXM и 3.0.3.0.WOFMIXM пользователи смартфонов Redmi столкнулись с рядом технических проблем. Жалобы поступают от владельцев нескольких моделей, в том числе Redmi Note 14 и Note 14 Pro, сообщает GizmoChina.

© Xiaomi

Наиболее распространенная проблема связана с некорректной работой аккумулятора: устройства могут самопроизвольно отключаться при низком уровне заряда. Предположительно, система неверно отображает остаток заряда.

Xiaomi уже начала распространять тестовый патч среди ограниченного круга пользователей — в отдельных случаях он устраняет проблему, однако универсального решения пока нет. В качестве временной меры компания рекомендует выполнить полный цикл разрядки и зарядки устройства.

Отдельно сообщается о неполадках у владельцев Redmi Note 13 Pro+ 5G, преимущественно в Узбекистане. Пользователи жалуются на нестабильную работу камеры — модуль вибрирует и издает посторонние звуки.

Xiaomi подтвердила наличие проблемы и заявила, что изучает ситуацию, однако сроки выпуска исправления не уточняются.