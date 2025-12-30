В Турции найдены уникальные артефакты из Карфагена

Археологические раскопки в Олуз-Хеюке, Амасья, Турция, выявили редкие свидетельства присутствия финикийцев в центральной Анатолии, сообщает Anatolian Archaeology. Среди находок — стеклянные бусины в виде человеческих лиц, вероятно привезенные из Карфагена, и уникальные захоронения младенцев в керамических сосудах.

© naukatv.ru

По словам исследователей, это открытие не имеет аналогов в регионе и может отражать культурные практики финикийского мира.

Долгая история поселения

Раскопки на месте Олуз-Хеюка ведутся с 2007 года. Археологи зафиксировали десять слоев поселений, охватывающих около 6 500 лет истории. Здесь уже обнаружены остатки построек хеттского, фригийского и персидского периодов, включая дворцовые сооружения и святилища. Последние находки были сделаны в районе храма, связанного с древней анатолийской богиней Кубабой. Профессор Шевкет Денмез из Стамбульского университета отметил, что архитектура открытого храма имеет явные параллели с арамейскими и финикийскими храмами Восточного Средиземноморья.

«План храма представляет собой длинное, узкое сооружение, очень похожее на арамейско-финикийские святилища. Финикийцы были семитским народом, жившим вдоль восточного побережья Средиземного моря и распространившим свою культуру по всему бассейну Средиземного моря. Обнаружить их следы в Центральной Анатолии — поистине необычно», — объяснил Денмез.

Финикийские артефакты

Наиболее впечатляющие находки — небольшие стеклянные бусины в форме человеческих лиц. Стилистически они связаны с мастерскими Карфагена и часто интерпретируются как амулеты. Такие изделия широко торговались в древности и символизировали финикийское ремесло и морские связи. Их присутствие в Олуз-Хеюке указывает на то, что этот регион был частью обширных торговых маршрутов, простиравшихся от Леванта до Северной Африки.

Уникальные захоронения младенцев

Еще более необычными оказались до восьми захоронений младенцев и плодов в керамических сосудах, расположенных с регулярными интервалами по территории святилища.

«Эти погребения не похожи на ранее задокументированные практики в Анатолии. Форма и расположение соответствуют традициям, известным по финикийским контекстам», — подчеркнул Денмез.

Подобные захоронения в кувшинах фиксировались на нескольких финикийских памятниках Средиземноморья, где их интерпретируют как погребальные или ритуальные практики. В Олуз-Хеюке точное значение этих погребений пока остается предметом исследования и потребует тщательного антропологического анализа.

«Наша предварительная оценка показывает, что кувшины отражают традицию, знакомую по финикийским ритуальным пространствам. Были ли эти дети посвящены ритуально или умерли естественной смертью — станет ясно только после междисциплинарного исследования», — добавил Денмез.

Торговля и культурный обмен

Находки углубляют дискуссии о взаимодействии финикийцев с внутренними регионами Анатолии. Финикийцы были искусными мореплавателями, торговцами и ремесленниками, создавшими сеть городов-государств, включая Тир, Сидон и Карфаген, с портами по всему Средиземноморью. Наличие импортных бусин и самобытных захоронений показывает, что их торговые и культурные связи достигали Центральной Анатолии.

Стеклянные бусины с изображением человеческих лиц могли использоваться как личные украшения или для защиты от злых духов и несчастий. Их обнаружение рядом с керамическими захоронениями поднимает важные вопросы о верованиях жителей, их культурной идентичности и распространении идей, а также о том, какую роль играла торговля в распространении подобных культурных практик.

Более 3 000 находок уже переданы в музей Амасьи, где их изучают исследователи и выставляют для широкой публики. Исследования в Олуз-Хеюке помогут переоценить культурную карту Анатолии железного века и понять масштабы финикийского влияния.