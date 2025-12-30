Apple получила защиту от пошлин Трампа на китайские чипы

Американские власти отложили введение повышенных тарифов на импорт китайских полупроводников до 23 июня 2027 года, что позволит технологическим компаниям, включая Apple, избежать дополнительных расходов в ближайшие полтора года. Согласно документу, опубликованному в Федеральном реестре, действующая ставка для этих поставок будет сохраняться на нулевом уровне до указанного срока, после чего ее повысят, заранее уведомив рынок за 30 дней. Об этом сообщает издание MacRumors.

Для Apple это решение означает сохранение стабильных условий поставок критически важных компонентов, которые компания закупает у китайских партнеров. Несмотря на то что ключевые процессоры A‑серии и M‑серии производятся на Тайване, Apple зависит от китайских поставщиков в части получения множества других чипов: контроллеров питания, драйверов дисплеев, модулей связи и вспомогательной логики. Именно эти компоненты попадут под действие будущих тарифов.

Отсрочка позволяет Apple продолжить реализацию стратегии по диверсификации цепочек поставок и переносу части производства за пределы Китая. Ранее компания выражала обеспокоенность возможным введением 100-процентных пошлин на полупроводники и уже объявила о планах инвестировать $600 млрд в развитие собственных производственных мощностей и инфраструктуры.

Нынешнее решение властей США снижает краткосрочные риски, сохраняя при этом правовые механизмы для будущего ужесточения торговой политики.