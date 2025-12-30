OpenAI ищет защитника человечества от ИИ

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, объявила о поиске кандидата на одну из самых сложных и высокооплачиваемых позиций в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Новый руководитель отдела готовности (head of preparedness) будет получать $555 000 в год и станет отвечать за защиту человечества от рисков, связанных с развитием ИИ. В его обязанности войдет борьба с киберугрозами, предотвращение создания биологического оружия и минимизация вреда для психического здоровья людей со стороны ИИ. Об этом сообщает издание The Guardian.

© Газета.Ru

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что задача будет крайне сложной и кандидату придется «нырнуть на глубину практически сразу». По его словам, компания ищет специалиста на «критически важную роль», которая поможет обеспечить безопасность мира. Кандидат должен будет оценивать и смягчать возникающие угрозы, а также «отслеживать и готовиться к появлению передовых возможностей ИИ, создающих новые риски серьезного вреда».

Объявление о вакансии появилось на фоне предостережений от самих представителей индустрии. Генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман заявил, что «если вы сейчас не чувствуете хотя бы легкого страха, значит, вы невнимательны». Соучредитель Google DeepMind Демис Хассабис ранее предупреждал о возможных рисках, связанных с тем, что ИИ может «сойти с рельсов и навредить человечеству».

Вакансия предлагает не только высокую зарплату, но и долю в компании, оцененную в $500 млрд.