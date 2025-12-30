Представлена новая гипотеза о происхождении Вифлеемской звезды

Долгое время астрономы искали космическое объяснение библейской Вифлеемской звезде — сияющему небесному объекту, который по преданию указал путь волхвам от Иерусалима к младенцу Иисусу. Согласно одной из популярных гипотез, «звездой» могло быть соединение Юпитера и Сатурна.

Однако накануне очередного Рождества выдвинут новый кандидат — комета. Гипотеза с подробными выкладками, подкрепленными моделированием, изложена в Journal of the British Astronomical Association. Ее автор, планетолог Марк Матни из НАСА, проводивший работу независимо от агентства, нашел упоминание о комете в китайских хрониках 5 года до н. э.

Матни вспоминает, как в студенческие годы работал в планетарии, где шло рождественское шоу о Вифлеемской звезде: она поднималась на южном небе, пока не останавливалась прямо над головой. В шоу утверждалось, что ни один известный астрономический объект не может вести себя так, как описано в истории о волхвах — из-за вращения Земли на небосклоне все движется с востока на запад.

«Я помню, как сидел и думал: “А я знаю объект, который мог бы так себя вести”», — рассказывает Матни.

Он предположил, что таким небесным телом могла быть долгопериодическая комета из загадочного облака Оорта, лежащего далеко за пределами планет Солнечной системы. Если такая комета пролетит экстремально близко к Земле — на расстоянии примерно как Луна — она может создать иллюзию звездообразного объекта, поднимающегося на дневном небе и затем замирающего на несколько часов.

«Комета могла бы “зависнуть” на месте, если бы она двигалась практически по курсу столкновения с Землей, — объясняет исследователь. — Именно такого поведения и следовало бы ожидать от объекта, который проходит очень, очень близко к нашей планете».

Чтобы проверить эту идею, он обратился к уже известным сообщениям из китайских летописей о «звезде-метле», как в Поднебесной называют кометы. Эта запись относится к весне 5 года до н. э. и уже десятилетия привлекает внимание исследователей Вифлеемской звезды.

Интересно, что китайские записи указывают, будто странная звезда оставалась в одном и том же созвездии 70 дней — слишком долго для кометы, что заставило некоторых астрономов предположить, что объектом могла быть яркая новая звезда с лучистой структурой. Матни же утверждает, что это описание как раз подтверждает его теорию о комете на курсе столкновения. Он провел численное моделирование, подтвердившее, что для наблюдателя в Иудее в момент наибольшего сближения комета должна была казаться остановившейся за эффекта «временной геосинхронности» — ее угловая скорость совпадала со скоростью вращения Земли.

Другие астрономы настроены менее оптимистично. Астрофизик Ральф Нойхойзер из Йенского университета имени Фридриха Шиллера, также изучающий историческую астрономию, допускает, что китайские записи могут вводить в заблуждение.

«Чем древнее записи, тем меньше им можно доверять», — считает он.

Некоторые коллеги и вовсе полагают, что поиски объяснения звезды — в лучшем случае бесперспективное занятие.

Матни не отрицает ограниченности имеющихся данных и подчеркивает, что хотел бы располагать большим числом источников. По его словам, цель работы — не столько окончательно идентифицировать Вифлеемскую звезду, сколько предложить правдоподобный астрономический объект, поведение которого соответствовало бы описанию.