Кризис памяти вернул в продажу ноутбуки с минимальным объемом ОЗУ

Прогнозы аналитиков о возвращении ноутбуков с 8 ГБ оперативной памяти за пределами бюджетного сегмента начинают подтверждаться на практике. В Walmart был замечен неанонсированный ноутбук HP OmniBook 5 стоимостью $779 (около 60 тыс. руб.), оснащенный всего 8 ГБ ОЗУ, сообщает WCCFTech.

Согласно описанию на странице Walmart, в ноутбуке установлен еще не представленный процессор Ryzen AI 5 430. Примечательно, что даже более ранние чипы линейки Ryzen AI редко встречались в конфигурациях с таким объемом памяти, особенно в моделях выше базового ценового сегмента.

Среди известных характеристик — 16-дюймовый дисплей и SSD на 512 ГБ. Остальные параметры пока не раскрываются. Тем не менее уже сейчас ясно, что производитель не позиционирует новинку как бюджетное решение.

Появление OmniBook 5 может свидетельствовать о формировании нового тренда: на фоне роста цен на комплектующие производители все чаще экономят на памяти даже в устройствах среднего класса. Ожидается, что после выставки CES 2026 на рынке появится больше подобных моделей с 8 ГБ ОЗУ, что может вызвать неоднозначную реакцию со стороны покупателей.

При этом минимальные системные требования Windows 11 включают от 4 ГБ оперативной памяти.