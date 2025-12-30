Россиян предупредили о блокировке смартфонов мошенниками через Apple ID

Удалённая блокировка смартфона через Apple ID характерна для iOS из-за жёсткой привязки устройства к аккаунту в iCloud, рассказал RT руководитель ИБ направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков.

«Однако для владельцев телефонов на Android есть свои угрозы: установка вредоносных программ из неофициальных источников, фишинговые приложения, кража данных через поддельные VPN-сервисы», — отметил он.

Блезнеков также добавил, что нельзя вводить данные чужого Apple ID/Google Account в настройках своего устройства.

«Получив доступ к Apple ID жертвы, злоумышленник входит в iCloud, меняет пароль и данные восстановления, после чего через сервис Find My удалённо блокирует устройство. В результате iPhone переводится в режим пропажи или стирается, а для активации требуется уже изменённый Apple ID. Законный владелец теряет доступ как к аккаунту, так и к самому устройству, даже без физического контакта мошенника с ним», — добавил он.

Кроме того, специалист пояснил, что нельзя сообщать кому-либо коды из смс, пуш-уведомлений, или данных банковской карты (CVC/CVV код), а также скачивать приложения из сомнительных источников, по ссылкам из соцсетей.

Он подчеркнул, что для того, чтобы защититься от этой схемы, нужно скачивать приложения только из официальных магазинов: App Store, Google Play, RuStore.