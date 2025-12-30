Спутник размером с теннисный корт запустили на орбиту

Компания AST SpaceMobile из Техаса успешно вывела на орбиту свой новейший спутник BlueBird 6.

© AST SpaceMobile

Эта миссия знаменует собой важный шаг в развитии орбитальной сотовой связи: спутник нового поколения примерно в три раза превышает размеры своих предшественников и стал крупнейшим коммерческим спутником, находящимся сейчас на околоземной орбите.

Старт и миссия

Запуск состоялся под конец декабря с космодрома имени Сатиша Дхавана в Индии на ракете LVM3. BlueBird 6 входит в серию спутников нового поколения, которые AST SpaceMobile планирует использовать для создания первой в мире космической широкополосной сети, способной обеспечивать мобильную связь напрямую со смартфонов. По замыслу компании, такая сеть позволит конкурировать с SpaceX и ее гигантской группировкой Starlink.

BlueBird 6 — первый спутник нового поколения, который достиг орбиты. Его технические характеристики впечатляют: спутник рассчитан на полосу пропускания 10 гигагерц и способен обеспечивать скорость передачи данных до 120 мегабайт в секунду для мобильных устройств.

«Сотовые вышки в космосе»

Идея орбитальных «сотовых вышек» у AST SpaceMobile не нова. В сентябре 2022 года компания запустила первый спутник BlueWalker 3 для тестирования этой технологии. В 2023 году с его помощью был совершен первый телефонный звонок по сети 5G из космоса. С тех пор компания запустила шесть спутников BlueBird, при этом BlueBird 6 стал самым крупным.

Для понимания масштаба: массив спутников BlueBird 1 по размеру был сопоставим с теннисным кортом и занимал около 64 квадратных метров. После полного развертывания массив был настолько ярким, что его заметно выделялось на ночном небе. BlueBird 6 увеличился почти втрое, до площади 223 квадратных метров, что делает его самым крупным спутником на сегодняшний день.

AST SpaceMobile планирует продолжить активное расширение сети. По данным компании, к концу 2026 года на орбиту могут выйти еще 45–60 спутников. Это позволит обеспечивать связь 5G по всей территории США и частично в других регионах. По сравнению с группировкой Starlink, которая насчитывает более 9000 спутников, численность сети AST меньше, но каждый спутник значительно крупнее и обеспечивает более широкий охват.

Беспокойство астрономов

Рост числа и размеров спутников вызывает обеспокоенность научного сообщества. Астрономы отмечают, что яркие крупные спутники затрудняют наблюдения за звездами и другими объектами космоса. В интервью IE доктор Саманта Лоулер из Университета Реджайны предупредила, что человечество находится «на самом краю» сценария, известного как синдром Кесслера.

Она пояснила, что при таком сценарии столкновения спутников могут создать эффект «снежного шара» на орбите, а любые попытки исправить ситуацию будут крайне сложными.

Ранее НАСА также предупреждало, что плотность спутников может мешать обнаружению потенциально опасных астероидов, направляющихся к Земле.