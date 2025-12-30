Уникальность 3I/ATLAS подвергли сомнению

3I/ATLAS оказалась не уникальной
Межзвездная комета 3I/ATLAS далеко не уникальна — в любой момент времени в сфере гравитационного влияния Солнца летает до триллиона подобных объектов.
Таковы подсчеты астрофизика Ави Леба, сделанные им в рамках подведения итогов года, в котором уникальная комета принесла ему всемирную известность.
Уникальной она скорее кажется, потому что это всего третий межзвездный объект, известный человечеству, признает исследователь. На самом деле их, конечно, гораздо больше.
3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года, но в Солнечной системе, если принимать за нее сферу гравитационного влияния нашей звезды, он находится как минимум последние 8000 лет.
«Если предположить, что 3I/ATLAS — естественный объект со случайной траекторией, мы можем оценить, сколько подобных тел путешествует через Солнечную систему вплоть до границы облака Оорта на расстоянии 100 000 а. е. Учитывая, что 3I/ATLAS был обнаружен на расстоянии ~5 а. е. в ходе пятилетних наблюдений, мои расчеты показывают, что прямо сейчас в Солнечной системе должен находиться триллион объектов, подобных 3I/ATLAS!» — утверждает Леб.
Выходит, только в Млечном Пути существует 1023 подобных объектов, а в наблюдаемой Вселенной — 1034.
«В таком случае наш межзвездный гость ни в коем смысле не был уникальным или особенным! За время существования Земли произошел миллиард подобных межзвездных визитов», — резюмирует астрофизик.
Межзвездных объектов может быть намного меньше, если допустить, что «3I/ATLAS был нацелен на внутреннюю часть Солнечной системы искусственно, поскольку наше ближайшее окружение представляет для кого-то особый интерес». Но для таких далеко идущих выводов нужны наблюдения за другими подобными небесными телами. Инструментарий для этого неуклонно развивается, Леб разделил его на три уровня:
обзорный телескоп обсерватории Веры Рубин в Чили (работает), 100-метровый оптический интерферометр на Луне (в перспективе), перехватывающая космическая миссия (для поиска на объекте «кирпичиков жизни» или нейтрализации угрозы, если он искусственный).
«Надеюсь дожить до того дня, когда эти три уровня проверки раскроют нам природу наших межзвездных гостей», — заключил ученый.