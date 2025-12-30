Уникальность 3I/ATLAS подвергли сомнению

Межзвездная комета 3I/ATLAS далеко не уникальна — в любой момент времени в сфере гравитационного влияния Солнца летает до триллиона подобных объектов.

Таковы подсчеты астрофизика Ави Леба, сделанные им в рамках подведения итогов года, в котором уникальная комета принесла ему всемирную известность.

Уникальной она скорее кажется, потому что это всего третий межзвездный объект, известный человечеству, признает исследователь. На самом деле их, конечно, гораздо больше.

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года, но в Солнечной системе, если принимать за нее сферу гравитационного влияния нашей звезды, он находится как минимум последние 8000 лет.

«Если предположить, что 3I/ATLAS — естественный объект со случайной траекторией, мы можем оценить, сколько подобных тел путешествует через Солнечную систему вплоть до границы облака Оорта на расстоянии 100 000 а. е. Учитывая, что 3I/ATLAS был обнаружен на расстоянии ~5 а. е. в ходе пятилетних наблюдений, мои расчеты показывают, что прямо сейчас в Солнечной системе должен находиться триллион объектов, подобных 3I/ATLAS!» — утверждает Леб.

Выходит, только в Млечном Пути существует 1023 подобных объектов, а в наблюдаемой Вселенной — 1034.

«В таком случае наш межзвездный гость ни в коем смысле не был уникальным или особенным! За время существования Земли произошел миллиард подобных межзвездных визитов», — резюмирует астрофизик.

Межзвездных объектов может быть намного меньше, если допустить, что «3I/ATLAS был нацелен на внутреннюю часть Солнечной системы искусственно, поскольку наше ближайшее окружение представляет для кого-то особый интерес». Но для таких далеко идущих выводов нужны наблюдения за другими подобными небесными телами. Инструментарий для этого неуклонно развивается, Леб разделил его на три уровня:

обзорный телескоп обсерватории Веры Рубин в Чили (работает), 100-метровый оптический интерферометр на Луне (в перспективе), перехватывающая космическая миссия (для поиска на объекте «кирпичиков жизни» или нейтрализации угрозы, если он искусственный).