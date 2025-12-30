Раскрыты характеристики игрового смартфона Ayaneo

Компания AYANEO раскрыла часть характеристик Pocket Play — игрового смартфона с выдвижным контроллером, вдохновленного концепцией Sony Xperia Play. Об этом сообщает портал Liliputing.

© Ayaneo

Официально подтверждено, что смартфон получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 165 Гц, что должно обеспечить высокую плавность изображения в мобильных играх.

Фронтальную камеру разработчики перенесли в верхнюю рамку, отказавшись от вырезов в экране. Такое решение призвано устранить отвлекающие элементы во время игрового процесса. На тыльной стороне расположены две камеры. При этом модуль не выступает за пределы корпуса, что редко встречается в современных смартфонах.

По всей видимости, в новинке установлены простые датчики, так как в компании подчеркивают, что фотовозможности не являются приоритетом устройства. Pocket Play позиционируется прежде всего как игровой смартфон, ориентированный на производительность.

Полные технические характеристики новинки пока не раскрываются. Ожидается, что дополнительная информация появится в 2026 году.