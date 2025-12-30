Возвращается к Земле: ученый высказался о смене курса кометы-НЛО 3I/ATLAS

Астроном Дрю Досс прокомментировал распространившиеся в интернете сообщения о смене траектории межзвездного объекта 3I/ATLAS. Специалист опроверг утверждения о том, что объект якобы развернулся и движется обратно к Земле, заявив, что он продолжает следовать по ожидаемой траектории к Юпитеру, передает aif.ru.

В своем канале в социальной сети X ученый отметил, что подобные слухи не имеют логического обоснования. Сценарий, при котором объект пролетает мимо Земли, а затем возвращается, лишен смысла и не подтверждается фактическими наблюдениями, пояснил Досс.

По его словам, опубликованные 24 декабря данные NASA, а также наблюдения сотен астрономов-любителей подтверждают, что объект остается на прежнем курсе. Текущая эфемерида, основанная на свежих наблюдениях, показывает, что 3I/ATLAS движется по предсказанной траектории, добавил астроном.

Досс также привел уточненные параметры движения объекта, который продолжает удаляться от Земли со скоростью 63,6 км/с. Согласно расчетам, он должен пройти позади Юпитера, на границе его гравитационной сферы влияния (сферы Хилла). Прохождение так близко к радиусу Хилла делает крайне маловероятным, что объект осуществит маневр по методу Оберта, отметил ученый.

Астроном отметил, что дальнейшее наблюдение за объектом остается важной задачей. Если в ближайшие два месяца его скорость внезапно и значительно уменьшится, это потребует самого пристального внимания, заключил Дрю Досс.