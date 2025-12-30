Telegram для Android впервые за долгие годы полностью изменил дизайн

Разработчики Telegram выпустили бета-версию мессенджера с обновленным дизайном для Android. С обновлением Telegram для iOS и Android теперь стали практически неотличимы, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Нововведения доступны в тестовой сборке мессенджера для Android под номером 12.3.0. Ключевым изменением стал отказ от бокового меню в пользу нижней навигационной панели, в которой размещены вкладки «Контакты», «Звонки», «Чаты» и «Профиль», выполненные в стиле iOS. Зажатием кнопки «Профиль» пользователи могут быстро переключаться между несколькими аккаунтами — как на iOS.

Вместе с тем была переработана верхняя часть интерфейса: строка поиска теперь растянута на всю ширину экрана, а под ней размещена карусель папок.

Также изменен внешний вид профиля пользователя — добавлены кнопки быстрого доступа к основным действиям. В настройках приложения появились цветные иконки, что делает навигацию более наглядной.

Примечательно, что часть элементов пока не адаптированы под русский язык. Например, пункты нижнего меню и подпись в строке поиска отображаются на английском языке.

Осенью Telegram уже частично обновлял интерфейс Android-версии, переработав панель ввода сообщений и меню управления каналами, добавив также эффект «жидкого стекла», дебютировавшего осенью с iOS 26.

Сроки выхода стабильной версии Telegram с обновленным дизайном пока не раскрываются.