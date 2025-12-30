Россиянам предсказали магнитные бури на Новый год

В новогоднюю ночь возможны северные сияния, вызванные магнитной бурей. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сияния будут вызваны воздействием на Землю сразу двух факторов: небольшой корональной дыры, наблюдаемой в северном полушарии Солнца, и прихода к Земле края плазменного облака, выброшенного ранее с Солнца в результате серии вспышек M-класса.

Самые большие шансы увидеть в ночном небе сияние будут в северных и северо-западных регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге. Наиболее благоприятными местами для наблюдения явления в европейской части России окажутся Мурманск и Архангельск. Вероятность заметных сияний для центральных регионов России, включая Москву, предварительно составляет около 20 процентов.

Согласно прогнозам, магнитная буря слабого уровня G1 ожидается в ночь на 1 января и продлится утром, после чего утихнет.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что геомагнитная обстановка до конца 2025 года будет спокойной.