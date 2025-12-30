Эксперт рассказала о режиме работы хакеров на новогодних каникулах

В дни рождественских и новогодних каникул занимающиеся DDoS'ом хакеры предпочитают отдыхать. Пик активности злоумышленников начинается после 2 января, когда в США традиционно заканчиваются рождественские выходные.

© Газета.Ru

Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по продуктам в компании Servicepipe Михаил Хлебунов.

«Интересный паттерн: сами праздничные дни обычно относительно спокойные — атакующие тоже отдыхают. А вот сразу после каникул идет резкий всплеск, январь обычно на 15-20% горячее декабря», — отметил Хлебунов.

По его словам, прошедший год стал переломным в сфере киберугроз. Объем DDoS-атак вырос на 40-50%, а их пиковая мощность достигла 30 Тбит/с, что вдвое превышает прошлогодние показатели. Основными целями хакеров становятся финансовый сектор, ритейл во время распродаж и телекоммуникационные компании. Современные атаки часто носят импульсный характер, длящийся от одной до десяти минут, что требует от систем защиты практически мгновенного реагирования.

Особую опасность в наступающем году будут представлять автономные ИИ-агенты, способные самостоятельно планировать и проводить масштабные кибератаки.

«В 2026-м такие атаки станут массовыми, потому что порог входа радикально снизился. Человек без технического бэкграунда может просто «командовать» ИИ-агентом», — предупредил Хлебунов.

Также эксперт обратил внимание на эволюцию ботнетов, где традиционные сети из IoT-устройств уступают место более мощным VM-ботнетам из скомпрометированных облачных серверов.