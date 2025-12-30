В Роскачестве рассказали, какие приложения лучше не устанавливать

Новогодние мобильные приложения нередко запрашивают избыточные цифровые права — в том числе неограниченный доступ к интернету, запуск фоновых сервисов и работу с файлами и общим накопителем.

Это создает дополнительные риски для пользователей, рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

«Все исследованные приложения „просят“ безобидные разрешения... неограниченный доступ к интернету; запуск фоновых сервисов; отключение спящего режима (приложение может работать, даже когда телефон не используется); доступ к файлам и общему накопителю... Такие разрешения, конечно, излишни», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества.

Роскачество пояснило, какие приложения устанавливать не рекомендуется. По их словам, высокий риск у программ «Дед Мороз Звонить на Русском», Santa Videocall. Средний — «Новогодний фейк звонок и чат», Christmas Photo Editor, Photo Frame, Photo Booth. Умеренный — у Live Wallpaper и Decorations. Так, например, приложение «Дед Мороз Звонить на Русском» запрашивает 36 разрешений, в том числе доступ к файлам, автозапуск и постоянную работу в фоновом режиме.

Эксперты отмечают, что среди наиболее рискованных разрешений новогодних приложений — доступ к камере и микрофону, запись аудио и видео, автозапуск при включении устройства, изменение или удаление данных, а также получение информации о состоянии телефона. Почти во всех изученных программах указано, что трекеры для сбора данных отсутствуют, однако это не гарантирует, что передача информации не ведется. Данные могут отправляться, например, напрямую на сервер разработчика или через незащищенные запросы.

По данным анализа, некоторые приложения собирают информацию о времени работы, технических параметрах устройства и ссылках на загружаемые элементы (рамки, изображения, анимации, звуки). Сбор паролей, смс, контактов и банковских данных зафиксирован не был. Специалисты рекомендуют удалять новогодние приложения сразу после праздников, не пользоваться ими в общественных сетях Wi‑Fi и не устанавливать детям программы без проверки запрашиваемых разрешений.