Хоботок комара начали использовать в 3D-печати

Учёные нашли интересное «применение» комарам — их хоботки можно использовать как сверхтонкие насадки для 3D-принтеров. Всё ради печатания очень мелких и сложных объектов с высокой точностью.

Для создания детализированных изделий 3D-принтерам нужны тонкие сопла. Обычно их делают из металла или стекла, что дорого и сложно. Учёные из Канады и США обратили внимание на хоботок комара. Он очень тонкий, прямой, прочный и внутри полый — «почти идеальная форма для печати». Кроме того, сам материал «легко доступен» и «биоразлагаем».

В эксперименте использовались лабораторные самки комаров. Учёные очищали и обрабатывали хоботок, укрепляли его специальным материалом и затем крепили к обычной пластиковой насадке 3D-принтера. В результате получалось очень тонкое сопло, подходящее для точной печати.

Такая система позволила печатать слои толщиной всего 20 микрон, что примерно в два раза тоньше, чем у большинства современных 3D-принтеров. С её помощью уже были нарисованы, например, соты, лист клена и специальные каркасы для клеток.