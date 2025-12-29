Описан правильный способ зарядки iPhone

Беспроводная зарядка, даже от Apple, может привести к поломке iPhone. Об этом сообщает издание iPhones.

© Global look

Главный редактор медиа Никита Горяинов рассказал, что с весны 2024 года пользуется iPhone 15 Pro Max, преимущественно заряжая его через MagSafe. Он признался, что из-за беспроводной зарядки за неполные два года аккумулятор его телефона очень сильно износился и описал правильные способы зарядки смартфонов.

Специалист рассказал, что лучше всего заряжать устройство Apple зарядкой со сниженной силой тока. Так, он начал использовать адаптер с мощностью питания 15 ватт. Также оптимально снять со смартфона чехол, который может привести к перегреву гаджета. Кроме того, можно включить в настройках iOS, чтобы девайс заряжался лишь до 80 процентов — эту функцию поддерживают некоторые последние iPhone.

В заключении журналист посоветовал снизить случаи использования беспроводной зарядки и MagSafe до минимума.

«При беспроводной зарядке часть энергии неизбежно превращается в тепло. А тепло для литий-ионных аккумуляторов – это ускоритель старения», — подчеркнул автор.

В конце сентября журналисты MacRumors заявили, что ограничение зарядки iPhone не сильно спасает батарею устройства от деградации и износа. Так, они опровергли, что с ограничением зарядки 80 процентов аккумулятор смартфона может проработать дольше.