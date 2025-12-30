Apple обжаловала штраф в $2 млрд в Великобритании

Apple подала новую апелляцию по антимонопольному делу в Великобритании и обратилась напрямую в Апелляционный суд. Таким образом компания пытается оспорить решение, ранее вынесенное Апелляционным трибуналом по вопросам конкуренции.

В октябре трибунал признал, что Apple злоупотребляла доминирующим положением App Store, устанавливая завышенные комиссии для разработчиков. По итогам разбирательства был назначен штраф в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов, что соответствует примерно 2 млрд долларов. Суд также предложил ориентир по справедливой комиссии для разработчиков на уровне 15−20 процентов вместо действующих 30 процентов.

Apple заявила о несогласии с выводами суда и намерении продолжать юридическую борьбу, однако трибунал отказал компании в апелляции. Это и стало причиной обращения в более высокую инстанцию.

Если решение вступит в силу окончательно, сумма штрафа будет распределена между пользователями App Store в Великобритании, совершавшими покупки в период с 2015 по 2024 год.