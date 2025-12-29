Запуск спутников "Аист-2Т" транслировали на уличных экранах по всей России

Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б", выведшего на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" и 50 других аппаратов, в прямом эфире транслировался на уличных экранах по всей России. Охват аудитории превысил 4 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга МАЕР.

"Космодром Восточный - это будущее российской космонавтики, символ нашего прогресса и космического суверенитета. Поэтому каждый запуск с этой площадки особенный, и медиахолдинг МАЕР с удовольствием поддерживает эти события информационно. Анонсы и трансляцию увидели свыше 4 миллионов человек по всей стране", - приводятся в сообщении слова владельца и генерального директора медиахолдинга Константина Майора.

Два новых спутника "Аист-2Т" предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли. Они позволят создавать цифровые модели местности и проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций, таких как пожары, наводнения и извержения вулканов. По данным пресс-службы, в Роскосмосе отметили, что в отличие от предыдущего аппарата серии "Аист-2Д", новые спутники оснащены двигательной установкой для коррекции орбиты, имеют увеличенный срок службы - пять лет вместо трех - и более высокую скорость передачи данных на Землю. "Аист-2Д", находившийся на орбите в 2016-2024 годах, отснял территорию площадью более 93 млн кв. км, что превышает 60% всей земной суши.

Помимо двух "Аистов-2Т", ракета-носитель вывела на околоземные орбиты еще 50 космических аппаратов различного назначения для дистанционного зондирования Земли, изучения электромагнитных излучений, контроля судоходства, приема сигналов "Интернета вещей" и биологических исследований.