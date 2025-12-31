Татуин в реальности и хвосты планет: что нового ученые узнали об экзопланетах в 2025 году

В 2025 году количество экзопланет, отслеживаемых NASA, официально перевалило за 6 000 — и еще пара тысяч ждут подтверждения. Портал space.com рассказал о самых значимых открытиях из мира далеких (и потенциально пригодных для жизни) планет.

© Wikipedia

«Татуиновые» планеты

Каталог экзопланет пополнился новыми мирами, напоминающими Татуин из франшизы «Звездные войны» — они вращаются по орбите вокруг двух звезд, причем иногда в конфигурациях, бросающих вызов базовым правилам формирования планет.

Наиболее странный из этих миров был открыт в апреле. 2M1510 (AB) b вращается вокруг двух коричневых карликов, которых также иногда называют «неудачными звездами», поскольку они недостаточно большие для запуска ядерной реакции. Планета, находящаяся примерно в 120 световых годах от Земли, проходит по орбите над и под полюсами двух звезд.

А позже астрономы нашли три планеты земного размера, вращающихся вокруг компактной бинарной системы TOI-2267 всего в 73 световых годах от земли. Причем все три проходят вокруг обеих звезд, даже несмотря на то, что столь тесно связанные звездные пары считаются гравитационно нестабильным окружением для формирования планет.

TRAPPIST-1E непригодна для жизни

Новые анализы TRAPPIST-1E, одной из семи планет земного размера в системе, находящейся примерно в 40 световых годах от Земли, подсказывают, что у экзопланеты может и не быть достаточно плотной атмосферы. А это, в свою очередь, снижает шансы на обнаружение жидкой воды, которая необходима для жизни.

Прошлые наблюдения через космический телескоп «Джеймс Уэбб» нашли намеки на присутствие метана в атмосфере, что повысило вероятность существования комплексной химии или даже биологической активности. Но последовавшие исследования, к сожалению, пришли к выводу, что эти сигналы могли быть загрязнены самой звездой. А компьютерные симуляции показали, что любой метан на TRAPPIST-1E был бы быстро уничтожен сильной ультрафиолетовой радиацией. Его запаса хватило бы лишь на 200 000 лет — недостаточно долго, чтобы геологические процессы могли восполнить потери.

Новый взгляд на Проксиму Центавра

В 2025 году астрономы также более пристально изучили планетарную систему вокруг Проксимы Центавра — ближайшей к Солнцу звезды, находящейся всего в 4,2 светового года от Земли. Им помог в этом новый инструмент — NIRPS, спектрограф высокого разрешения, размещенный в Чили.

Наблюдения подтвердили присутствие Proxima b — планеты земного размера, чья орбита пролегает в потенциально пригодной для жизни зоне звезды. NIRPS также подтвердил существование планеты помельче, Proxima d, и помог вычеркнуть из теоретических списков третий мир.

Хвосты умирающих миров

Некоторые экзопланеты проходят так близко к своим звездам, что они оставляют после себя длинные хвосты из распыляемой материи.

Один такой мир, BD+05 4868 Ab, находится всего в 140 световых годах от Земли, в созвездии Пегаса. Планета проходит полный оборот вокруг звезды каждые 30,5 часов, причем орбита находится примерно в 20 ближе к звезде, чем Меркурий — к нашему Солнцу. На столь близком расстоянии мощный звездный жар испаряет материю с поверхности планеты, тем самым и формируя длинный (вплоть до 9 млн км) хвост.

У ультрагорячего Юпитера WASP-121b тоже есть хвост, но совсем другой природы. Он находится в 858 световых годах от Земли и теряет не скалистую породу, а собственную атмосферу: два гигантских гелиевых хвоста простираются почти на 60% орбиты планеты. Один плетется сзади, где его подбивает вперед звездная радиация и ветра, а другой — впереди, притянутый гравитацией звезды.

Лавовый мир без воздуха

С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы нашли атмосферу у планеты, которая, по всем принятым правилам, не должна обладать атмосферой в принципе.

TOI-561b — маленькая, горячая лавовая планета на орбите одной из старейших звезд Млечного пути. Причем она находится так близко к этой звезде, что один год в этом мире длится меньше земных суток. Одна сторона TOI-561b перманентно повернута лицом к звезде, что нагревает ее до температуры свыше 1 726 градусов Цельсия. К тому же, она достаточно старая, чтобы любая первородная атмосфера давно испарилась.

Но она не испарилась. Наблюдения показали, что освещенная сторона планеты прохладнее, чем можно было бы ожидать от голой безвоздушной скалы. Таким образом, у TOI-561b в далеком прошлом была достаточно солидная атмосфера, которая могла сохраняться на протяжении миллиардов лет и перераспределять жар по планете.

Рождение и смерть чужой планеты

Наконец, в 2025-м астрономы смогли стать свидетелями двух космических моментов, венчающих жизненный цикл планеты.

Так, в одном исследовании ученые запечатлели прежде невиданный момент формирования планеты в 437 световых годах от Земли. На телескопах она выглядела лишь как бледная пурпурная точка. Возраст новорожденной планеты, WISPIT 2b, составляет всего 5 млн лет, но при этом она уже примерно в 5 раз больше Юпитера.

А ближе к Земле заметили останки мертвой звезды. Наблюдения за белым карликом LSPM J0207+3331, плотными останками давно погибшей массивной звезды в 145 световых годах от Земли, показали процесс разрушения планетарной реликвии.