В России создали ионный квантовый компьютер на кусептах
Ученые из Российского квантового центра разработали ионный квантовый компьютер на базе кусептов — многоуровневых квантовых систем. Каждая из 26 частиц в этом устройстве представляет собой ион кальция, который является семиуровневой квантовой ячейкой. Она может принимать значения от нуля до шести.
Использование кусептов позволило создать вычислительную систему, эквивалентную по мощности 72 традиционным кубитам. В основе работы компьютера лежит сложная оптическая архитектура и специализированные лазерные системы. Эти технологии управляют кусептами и выполняют необходимые логические операции.
По данным испытаний, процессор выполняет однокубитные операции с точностью 99,92%. Точность выполнения двухкубитных операций составляет 96,5%. Это рекордные показатели для квантовых систем такого масштаба.
В ближайшее время ученые планируют использовать новый компьютер для запуска алгоритмов, применяемых в комбинаторной оптимизации и проектировании сетей.