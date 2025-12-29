Рассекречена дата релиза смартфона Honor cо сверхъемким аккумулятором

Новый смартфон Honor со сверхъемким аккумулятором – Power 2 – поступит в продажу в Китае 5 января 2026 года. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на свежие посты бренда в китайских соцсетях.

© Honor

Power 2 станет преемником прошлогодней версии Power и обновит рекорд емкости аккумулятора в линейке бренда благодаря батарее на 10 080 мАч. Производитель заявляет, что такой батареи хватит на 20,3 часа непрерывного использования экрана, 22 часа просмотра коротких видео или 14,2 часа игрового процесса.

Аппарат получит OLED-экран диагональю 6,79 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Сердцем устройства станет новый чипсет Dimensity 8500 Elite, обеспечивающий более высокую производительность по сравнению с прошлогодним Dimensity 8400. Смартфон будет работать на Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10.

Зарядка аккумулятора мощностью 80 Вт позволит быстро восполнять заряд, однако поддержка беспроводной зарядки в модели не предусмотрена. Пользователям предложат две версии памяти: 12/256 ГБ и 12/512 ГБ, обе с функцией виртуального расширения оперативной памяти. Фотомодуль включает основную камеру на 50 МП и сверхширокоугольную на 5 МП, а для селфи предназначен 16-мегапиксельный объектив.