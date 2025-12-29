В МВД рассказали об опасности цифровых новогодних открыток

В МВД рассказали о том, как цифровые новогодние открытки могут использоваться мошенниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал за авторством управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с сенатором Артемом Шейкиным.

Согласно материалу, цифровые открытки могут содержать в себе вредоносные программы. Попав на устройство, такие программы могут передать мошенникам персональные данные пользователя.

«Открытки, видео, архивы с названием "С Новым годом!". Формат не важен — работает эффект неожиданности. Один клик, и вместо Деда Мороза на устройстве появляется троян или майнер», — сообщили в МВД.

Помимо этого, авторы материала рекомендуют помнить, что мошенники часто взламывают аккаунты в социальных сетях, после чего начинают просить денег в долг от лица жертвы. Такие просьбы звучат особенно правдоподобно в новогодние праздники.

Еще один сезонный прием мошенников — создание фишинговых страниц, которые маскируются под торговые площадки со сверх-выгодными предложениями. Обещание заоблачных скидок часто может быть уловкой от злоумышленников.

Кроме того, в МВД посоветовали быть внимательным при смене гаджета — часто пользователи меняют смартфоны и ноутбуки именно в праздники. Во время переноски данных и аккаунтов многие временно отключают двухфакторную защиту, но это открывает возможности для взлома.

«Отдельный риск — продажа старых устройств без выхода из аккаунтов и полного сброса данных», — добавили в МВД.

Ранее мошенники начали красть аккаунты Telegram под видом призов и итогов года.