OnePlus раскрыла особенности Turbo 6 и Turbo 6V

OnePlus почти полностью раскрыла новые смартфоны Turbo 6 и Turbo 6V перед официальным анонсом.

© Ferra.ru

Компания опубликовала постеры с дизайном и расцветками устройств, а также подтвердила дату презентации — 8 января 2026 года.

Обе модели получили схожий внешний вид с квадратным блоком камер, но отличаются цветами. Turbo 6 выйдет в черном, серебристом и зеленом вариантах, а Turbo 6V — в черном, серебристом и синем.

Turbo 6 будет доступен в четырех конфигурациях памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ. У Turbo 6V выбор проще — 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

© Weibo

© Weibo

По характеристикам модели тоже различаются. Turbo 6 оснастят 6,78-дюймовым дисплеем с частотой 165 Гц и чипом Snapdragon 8s Gen 4. Turbo 6V получит 6,8-дюймовый экран на 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4.

Обе новинки будут оснащены аккумулятором на 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.