Ученые изобрели нанороботов размером с бактерию

Ученые из University of Pennsylvania и University of Michigan разработали полностью автономных нанороботов размером с бактерию — около 200 × 300 × 50 микрометров.

© Ferra.ru

Это одни из самых маленьких программируемых роботов в мире. При этом их производство стоит всего около одного цента за штуку.

За «тело» новинки отвечала команда Penn Engineering, а «мозг» создали исследователи из Мичигана, ранее разработавшие самый маленький компьютер.

Роботы не имеют движущихся частей и перемещаются за счет ионной тяги. Они создают электрическое поле, которое сдвигает ионы в жидкости и буквально «подталкивает» их вперед. Такой подход делает устройства прочными и надежными.

Питаются роботы от солнечных элементов, которые занимают большую часть корпуса и вырабатывают всего 75 нановатт. Поэтому вся электроника максимально энергоэффективна.

Программирование происходит с помощью световых импульсов. А для передачи данных роботы используют своеобразный «танец», напоминающий поведение пчел.

Их можно запускать сотнями для медицинских исследований, микропроизводства и анализа среды. Исследователи называют эту разработку лишь первым шагом в эре микророботов.