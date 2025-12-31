Межзвездные кометы и черные дыры: самые важные астрономические открытия 2025 года

2025 год выдался насыщенным для астрономов — специалисты совершили немало открытий и получили много новой информации о вселенной. Портал space.com рассказал о важнейших астрономических открытиях года.

© Unsplash

Новая межзвездная комета

Наиболее примечательное событие второй половины 2025-го — вне сомнений комета 3I/ATLAS, третий межзвездный объект, найденный астрономами за всю историю космических наблюдений. Чилийский компонент системы ATLAS обнаружил комету 1 июля, а уже к сентябрю объект зашел на Солнце, что сделало наблюдения с Земли невозможными. NASA и ЕКА пришлось задействовать свои флоты космических аппаратов, что продолжить изучение кометы.

Ученые выяснили несколько моментов. 3I/ATLAS — комета, а не космический корабль, и у нее есть все характеристики кометы. По химическому составу она похожа на другие кометы в Солнечной системе, что само по себе большое открытие. Но есть и определенные отличия. Так, у 3I/ATLAS соотношение углекислого газа к воде чуть выше, чем у прочих комет, и она содержит больше никеля, чем железа.

Рождение сверхмассивных черных дыр

Как только космический телескоп «Джеймс Уэбб» начал делать глубокие снимки космоса в 2022-м, он быстро начал находить «маленькие красные точки» на фоне. Астрономы не знали, что они представляют. Поначалу ученые думали, что точки могут быть карликовыми галактиками или плотными скоплениями звезд в очень ранней вселенной, но они были такими яркими, что стандартная модель космологии попросту не объясняет их формирование.

Однако спектра этих маленьких точек не была похожа на звездную. Наконец, в сентябре астрономы предложили ответ: точки — не что иное как сверхмассивные черные дыры, рождающиеся внутри огромных, плотных облаков газа спустя миллиард лет после Большого взрыва. Данные дыры могли сформироваться либо из-за прямого гравитационного коллапса газового облака, либо в результате слияния мириад черных дыр поменьше, вызванного коллапсом ядер крупных звезд, спрятанных в облаке.

Ослабевающая темная энергия

Первый пакет данных, собранный инструментом DESI, раскрыл шокирующие новости: темная энергия, ответственная за ускорение расширения вселенной, похоже, ослабевает. Для контекста, это прямо противоречит лидирующей гипотезе, которая гласит, что темная энергия — космологическая константа и, следовательно, никогда не меняется. Хотя ученые пока не на 100% уверены в новой информации, она как минимум интригует.

Год биосигнатур

В 2025 году ученые обнаружили самые интригующие и противоречивые знаки, что мы можем быть не одни во вселенной.

Так, лучшее доказательство существования жизни на Марсе появилось в сентябре благодаря марсоходу Perseverance — аппарат нашел светло-красные пятна, окруженные темным материалом. Подобные «леопардовые пятна» не так уж редки на Земле, и обычно они формируются одним из двух путей: в результате воздействия горячего, кислотного окружения или из-за биологических факторов. Марсоход также обнаружил органические молекулы в глиняных осадочных породах внутри скалы, хотя Perseverance не смог идентифицировать эти молекулы. Таким образом, находка может свидетельствовать о том, что в кратере Езеро 3,5 млрд лет назад была микробная жизнь.

А другую примечательную биосигнатуру потенциально нашли на экзопланете K2-18b. В 2023-м астрономы зафиксировали признаки присутствия газа диметилсульфида, а также метана и кислорода. По мнению ученых, это намекает на то, что K2-18b — планета с невероятно глубоким океаном, окруженная плотной, насыщенной водородом атмосферой.

Туманное будущее Млечного пути и Андромеды

Млечный путь и галактика Андромеды могут не столкнуться друг с другом в течение следующих 10 млрд лет. Новое исследование, опубликованное в 2025-м, пришло к выводу, что галактики могут разминуться с шансами 50-50.

Учитывая, как гравитация Большого Магелланова Облака притягивает Млечный путь, а гравитация галактики Треугольника притягивает Андромеду, ученые смогли лучше рассчитать, как близко друг к другу они подберутся в серии симуляций. Итого критическая дистанция составила 650 000 световых лет — если галактики заступят за эту черту, то столкновения в ближайшие 10 млрд лет не избежать.

Крупнейшая черная дыра в истории

В 2025-м ученые нашли, возможно, самую крупную черную дыру за всю историю наблюдений. Дыра, чья масса в 36 млрд раз превышает солнечную, находится в сердце одной из самых больших галактик во вселенной — Космической подковы.

Озвучивались теории и о других, более крупных черных дырах, но авторы свежей научной работы утверждают, что массы этих дыр измерялись не напрямую — то есть, никто не знает точных цифр наверняка. А вот массу черной дыры в Космической подкове измерили прямо и более точно, отслеживая движение групп звезд, подверженных влиянию ее гравитации.